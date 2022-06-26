رئيس الوزراء العراقي يؤدي العمرة خلال زيارته إلى السعودية

أدى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مناسك العمرة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن عددا من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، كانوا في استقبال المسؤول العراقي، لدى وصوله المسجد الحرام.

ومساء أمس السبت، استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أوضح مكتب الكاظمي الإعلامي في بيان، إن رئيس وزراء البلاد بحث مع محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية والتعاون الاقتصادي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

100 شخص من أصحاب الفضيلة والقضاة للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن

وفي سياق الاستعدادات السعودية، لموسم الحج، خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، 100 شخص من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن حضورياً أو هاتفياً، في 10 مواقع داخل «المسجد الحرام» من خلال 7 كبائن تعمل على مدار 24 ساعة.

توفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسية من صحن المطاف

وفي وقت سابق، وفرت إدارة شؤون إرشاد السائلين، جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف، كما يدعم الروبوت 11 لغةً: «العربية-الإنجليزية- الفرنسية- الروسية،-الفارسية- التركية- الملاوية- الأوردو- الصينية- البنغالية- الهوسا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسيمة «واس».

من جانبه، واصل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بـ«مكة المكرمة»، تنفيذ أعماله وخططته التشغيلية لموسم الحج من خلال استقبال وإيصال حافلات الحجاج إلى مقر سكنهم بمكة، وقال نائب مدير عام المكتب ياسر كردي، إن خطة المكتب اشتملت على عنصر نسائي وطني، مؤكدا أن المكتب يضم قرابة 40 امرأة موزعات على عدة مهام وأعمال في المكتب وداخل محطات الاستقبال.