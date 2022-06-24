شركات السياحة: انطلاق أولى رحلات الحج السياحي الأحد المقبل

قال باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق بعد غدا الأحد، وذلك لحجاج المستوى الاقتصادي، على أن تبدأ رحلات مستوى الـ 5 نجوم يوم 2 يوليو المقبل، مضيفا أن آخر رحلات الحج السياحي انطلاقا من مصر ستكون يوم 4 ذو الحجة المقبل.

الاستعداد لموسم الحج

وأضاف السيسي في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن شركات السياحة استعدت بشكل جيد لموسم الحج هذا العام، وذلك بعد توقف نحو عامين عن تنظيم مصر لرحلات الحج بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى توقعاته بأن يكون موسم الحج الحالي من أحسن المواسم تنظيما نظرا لقلة أعداد الحجاج مقارنة بالأعوام السابقة، فضلا عن استعدادات المملكة العربية السعودية للموسم ووضعها العديد من الضوابط والمعايير لإنجاح الموسم.

منع التأشيرات المخالفة لحج من الدخول لإداء المناسك

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إلى أن السلطات السعودية منعت حاملي كافة التأشيرات المخالفة للحج من أداء المناسك لهذا العام موضحا أنه تم وضع حواجز وبوابات ونقاط تفتيشية حول مداخل مكة المكرمة لمنع أي شخص لا يحمل تأشيرة الحج من الدخول لمكة، كما تم منع دخول حاملي تأشيرات السياحة والزيارة والعمل من دخول 4 مطارات وهي: «جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف» خلال فترة الحج.

وتابع السيسي: «للمرة الأولى هذا العام سيتواجد رجال أمن سعوديين في كافة الميادين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمنى وعرفات ومعهم أجهزة بصمة وذلك للكشف على غير حاملي تأشيرة الحج وترحيل من يتم ضبطه من مخالفي الشروط والإجراءات وحرمانه من دخول المملكة لمدة 5 سنوات.

يشار إلى أن عدد حجاج السياحة لهذا العام هو 9200 حاجا بتراجع نحو 75% عن عام 2019 آخر عام أدى فيه المصريين الحج قبل عام 2019.