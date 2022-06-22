عقوبات جديدة لمخالفي إجراءات موسم الحج 2022.. أبرزها الترحيل والغرامة

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عددا من الشروط والضوابط التي ستساهم في ضمان الأداء الصحيح للحج، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم دون الإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على من يؤدون الفريضة دون تصريح.

عقوبات مخالفي إجراءات الحج لهذا العام 2022 في السعودية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يتعين على جميع المواطنين والمقيمين إصدار تصاريح الحج من خلال منصتها الإلكترونية، كما كشفت عن العقوبات المفروضة على من يؤدون فريضة الحج دون حمل تصريح.

وترصد «الوطن» أبرز عقوبات المتخلفين عن ضوابط وإجراءات الحج لهذا العام وهي:

1- يعاقب كل فرد يؤدي فريضة الحج دون تصريح بدفع مبلغ قدره 10.000 ريال سعودي، بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب في المملكة، وفي حال تكرار الفعل، يتضاعف المبلغ.

2- يعاقب كل فرد ينقل الحجاج دون تصريح بدفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو كليهما، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل الخاصة به، وفي حال تكرار الفعل تفرض النيابة العامة عليه الحد الأقصى للعقوبات والغرامات.

3- يعاقب المخالف غير السعودي أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال طرده من المملكة، بالإضافة إلى حظره من دخول البلاد مرة أخرى لمدة تصل إلى 10 سنوات.

إجراءات السعودية لضبط موسم الحج 2022

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي بن محمد الشويرخ، قد أعلن الشهر الماضي، أنه جرى منع المقيمين غير حاملي تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة الرياض، وذلك في محاولة لتنفيذ الضوابط والشروط المنظمة للحج هذا العام، التي تقتضي حصول الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.