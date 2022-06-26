محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، جولة تفقدية بعدد من اللجان امتحانات الثانوية العامة 2022 في نطاق محافظة القاهرة، مع انطلاق امتحانات المواد المُضافة لمجموع الطلاب اليوم الأحد، بامتحان اللغة العربية.

106 آلاف طالب يخوضون امتحانات الثانوية العامة 2022 بالقاهرة

ويخوض امتحانات الثانوية العامة 2022، في نطاق محافظة القاهرة نحو 106 آلاف طالب وطالبة، في 297 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، منهم نحو 31 ألف طالب وطالبة بشعبة «علمي علوم»، ونحو 20 ألف طالب وطالبة بشعبة «علمي رياضة».

كما يخوض امتحانات الثانوية العامة في نطاق محافظة القاهرة هذا العام نحو 45 ألف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، في مقابل نحو 8 آلاف طالب وطالبة في «المدارس الدولية».

واستهل محافظ القاهرة، جولته التفقدية بزيارة مدرسة طه همام، الموجودة قرب عمارات «صقر قريش»، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات التي وجّه بها استعدادا للامتحانات، ومواجهة أي عوائق أو تحديات قد تلاحظ خلال جولته الميدانية.

توجيهات بتوفير أدوات غسل الأيدي والمطهرات في المدارس

واشتملت توجيهات محافظ القاهرة، قبل انطلاق الامتحانات، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية بصفة دورية، وتوفير المُطهرات وأدوات غسل الأيدي في المدارس، والتنسيق لتجنب وجود تكدسات مرورية في محيط اللجان الامتحانية، مع التأكد من عدم وجود تكدسات للباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية.

ونسقت محافظة القاهرة على توفير سيارة إسعاف مجهزة، وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية تحسبا لأي طوارئ، وتزويد كل لجنة بالإسعافات الأولية مع «الزائرة الصحية».

واتخذت وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن القاهرة، إجراءات التأمين الكاملة للعملية الامتحانية، بداية من مسار أوراق الأسئلة والإجابات، وصولا إلى كامل المقار الامتحانية و«الكنترولات» واستراحات المراقبين. كما وجّه محافظ القاهرة، بالتأكد من عمل المراوح في كل اللجان، وتوفير مياه باردة للطلاب حال طلبهم لها.