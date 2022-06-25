قواعد تنسيق القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 بعد قرار «الأعلى للجامعات»

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خلال اجتماع المجلس الدوري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قواعد تنسيق القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وما يعادلها من شهادات، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

قواعد تنسيق القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022

وجاءت قواعد تنسيق القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، التي أقرها الأعلى للجامعات كالآتي:

- قواعد تنسيق القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 بالجامعات الحكومية والمعاهد لجميع الشهادات بذات قواعد العام الماضي.

- إجراء اختبارات القدرات عقب أداء امتحانات الثانوية العامة.

- إطلاق مبادرة تنمية مهارات طلاب الجامعات المصرية.

- بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش، خلال العام الدراسي 2022/2023.

- قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

- قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية»، للالتحاق بالعام الدراسي 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية:

1- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة في الالتحاق بكليات الطب.

2- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة في الالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

3- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة في لالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

4- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي مُتميز.

تقديم مستند بالإقامة الفعلية للطالب

5- تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها «ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية»، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات بها تواريخ وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

6- يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة «العربية - الأجنبية» لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يسجلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.