موعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022.. بعد الامتحانات

حدد المجلس الأعلى للجامعات في انعقاده اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك للكليات التي تشترط اختبار قدرات مثل كليات التربية الرياضية وكليات الإعلام.

موعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022

وأضاف المجلس الأعلى في بيان له، أن موعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، سيكون عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة، التي تبدأ غداً الأحد الموافق 26 يونيو الجاري في المواد التي تضاف للمجموع، ورقيا بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

قواعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022

قواعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة أكد المجلس الأعلى للجامعات، أن قواعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 هي نفسها قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير، مع مراعاة إلغاء كليات السياحة والفنادق من قوائم الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد العزاوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، على استمرار الكلية في الإعداد و التجهيز لاختبارات القدرات 2022 وفقاً للضوابط و القواعد التي حددها الأعلى للجامعات، مضيفاً أن الاختبارات تتمثل في اختبارات اللياقة و الجري والسباحة والوثب الطويل و الكشف الطبي وكشف الهيئة «المقابلة الشخصية»، مؤكداً أن هناك عدد من الاشتراطات يجب توافرها في الطالب أبرزها أن لا يكون من من المتعاطين للمخدارات بأنواعها وأن يتم إحضار شهادة معتمدة تثبت خلوه من أي مادة مخدة وأنه غير متعاطي وأن يكون غير مصاب بالأمراض السارية وكذلك الأمراض المزمنة.