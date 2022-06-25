تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022.. الماسح الضوئي مسؤول عن النتيجة  

اقتربت وزارة التربية والتعليم، من الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، حيث أكدت أن جميع الامتحانات يتم تصحيحها بشكل إلكتروني، بعيداً عن أية تدخلات بشرية، بعدما نجحت منظومة التصحيح الرقمية في امتحانات العام الماضي للثانوية العامة، وعدم حصول كل من تظلموا على النتيجة على أي درجة، وبلغ عددهم 60 ألف طالب وطالبة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمدينة التعليمية

ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، داخل المركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمية الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتم إرسال أوراق إجابات الطلاب «البابل شيت»، مباشرة إلى مقر المركز القومي للامتحانات، حيث يتواجد هناك أعداد من الماسح الضوئي الذي يتم استخدامه في التصحيح الإلكتروني لكل مواد الثانوية العامة بلا استثناء.

وتنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية، على أن تكون البداية بمادة اللغة العربية لجميع الطلاب، في الشعبة الأدبية والعلمي علوم والعلمي رياضة، وذلك بنظام أسئلة يعتمد على البوكليت، والإجابات تكون في البابل شيت، حيث أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بطريقة الاختيار من متعدد، ليختار الطالب إجابة واحدة من أربعة خيارات، لتسهيل التصحيح الإلكتروني.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا وفق نموذج الإجابة

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التصحيح الإلكتروني سهل وبسيط ولا يظلم أي طالب، ويعتمد فقط على مطابقة بيانات الطالب في كراسة الأسئلة مع نفس البيانات في البابل شيت، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس وكود ورقة الأسئلة، بحيث يقرأ الماسح الضوئي هذه البيانات وبعد ذلك يقوم بتصحيح الورقة وفق نموذج الإجابة الخاصة بنفس نموذج ورقة بوكليت الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم في التعليمات المرسلة إلى رؤساء اللجان، على ضرورة التأكيد على الطلاب بمطابقة بياناتهم الموجودة في ورقة الأسئلة مع نفس البيانات التي يقومون بتسجيلها في البابل شيت، وهو ما أكد عليه المصدر، مضيفا أن البيانات ضرورية في التصحيح الإلكتروني للامتحانات، وهو ما يتم الاعتماد عليه في مطابقة نموذج التصحيح الإلكتروني لنفس نموذج ورقة الأسئلة والبابل شيت.