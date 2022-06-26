انهيار أسرة نيرة لدى وصولها أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنتها في المنصورة

وصل منذ قليل، أفراد أسرة نيرة أشرف عبد القادر طالبة كلية الأداب بجامعة المنصورة إلى قاعة محكمة جنايات المنصورة، حيث تنظر اليوم أولى جلسات قضية مقتل نيرة أشرف بثلاث طعنات نافذة أودت بحياتها أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة.

إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى أحال المتهم بالواقعة محمد عادل إلى محكمة جنايات المنصورة، لنظر القضية ومعاقبة المتهم، وذلك عقب الواقعة بـ 48 ساعة فقط، وهو ما يعد أسرع قرار إحالة في الفترة الأخيرة.

وجاء في نص قرار الإحالة أن المتهم قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

أهل نيرة وأصدقائها بقاعة محكمة جنايات المنصورة

وحضر إلى محكمة جنايات المنصورة، والد ووالدة نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة وكذلك أشقائها وعدد من أقاربها، فضلا عن أصدقائها والعديد من المواطنين، متابعي القضية التي شغلت الرأي العام بالأونة الأخيرة، وذلك لحضور أولى جلسات القضية.

إنهيار أسرة نيرة وترقب لعقاب المتهم

وظهر على أسرة نيرة علامات الإنهيار كما ارتسمت على ملامحهم الحزن والأسى، فضلا عن الترقب لعقاب عادل ورادع للمتهم بقتل نجلتهم.