بالأسئلة والأجوبة.. تعرف على اعترافات قاتل نيرة طالبة جامعة المنصورة

تنشر «الوطن» نص اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد زميل لها أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة.

نص التحقيقات مع المتهم حول طلبه للزواج من المجني عليها

س: هل صدر ثمة إجابة من والد المجني عليها لطلبك بزواجك إياها؟

ج: هو خلف كلامه معايا، وقال لي إن البنت وأمها مقدرش يسيطر عليهم ومنفذش معايا أي حاجه.

س: هل ثمة أفعال صدرت منك تجاه المجني عليها عقب ذلك؟

ج: أنا طول الفترة اللي قبل رمضان اللي فات وانا كنت بعمل أكونتات علشان أتواصل معاها لأنها كانت عملالي بلوك على أي أكونت ليا.

س: هل كانت الخلافات على نحو ما قررته تفصيلا هي الدافع إليك على إزهاق روح المجني عليها؟

ج: أنا كان بيراودني موضوع إن أنا أخلص عليها من سنة ونص وكنت بصبر نفسي بأهلي وإخواتي ويقولوا لي بلاش أدمر مستقبلي.

س: ولماذا إذًا راودك ذلك التفكير الآثم ولم تولي وجهك قبل الابتعاد عن المجني عليها؟

ج: أنا كنت بحاول أبعد نفسي عن فكرة قتلها بس أنا ماكنتش بعرف أشيلها من دماغي وكان الموضوع محل تنفيذ عندي.

س: هل دار بذهنك كيفية إنهاءك لحياتها؟

ج: أنا كان في بالي إن أنا اجيب حد وأخليه يخلص عليها أو يعلم عليها مدى حياتها علشان تعرف أنا أقدر أعمل إيه.

س: وما الذي حال دون تنفيذك لما أضمرته في صدرك طوال تلك المدة؟

ج: أنا كنت برجع في كلامي كل مرة وبـقـول بلاش أدمر مستقبلي.

س: هل كان هناك ثمة فعل مباشر من المجني عليها قبلك يثير حفيظتك ويجعلك تعاود التفكيرفي ذلك الأمر؟

ج: هي ماكانتش بتعمل حاجه ليا مباشرة ولكن كان الكلام بيوصلني من الناس وده اللي كان بيخليني أرجع أفكر إني أخلص منها.

تأجيل الواقعة من شهر رمضان

س: وما الذي حدث إذًا في غضون شهر رمضان المنقضي؟

ج: أنا في نص شهر رمضان اللي فات لقيت ناس جاية تقولي ابعد عن البنت وملكش دعوة بيها وكفاية اللي حصل علشان مايكونش فيه مشاكل.

س: وهل استجبت إلى طلبهم بالابتعاد عن المجني عليها وعدم تتبعك لها بالأذى والتعرض لها؟

ج: لأ، ولكن أنا سايرتهم لحد ما اتمكن منها في الامتحانات وأخلص عليها.

س: ولماذا إذا رسى اختيارك على ميعاد الامتحانات لتنفيذ مخططك الآثم؟

ج: علشان أنا كنت متأكد إنها هتنزل الامتحانات وساعتها هعرف أخلص عليها واعمل اللي نفسي فيه.

س: كيف تيقنت من أن المجني عليها نيرة أشرف سوف تمثل بالامتحانات المخصصة لها؟

ج: لأن أنا كنت عارف إنها طول فترة الدراسة بتكون في القاهرة أو شرم الشيخ وكانت بتيجي على الامتحانات.

الإعداد لتنفيذ الواقعة

وحول كيفية إعداد المتهم لقتل طالبة جامعة المنصورة جاءت نص التحقيقات كالآتي:

س: وكيف أعددت لمخططك؟ وما هي عدتك لتنفيذه؟

ج: أنا فكرت إني أخلص عليها في ثالث يوم امتحان ليها وإني هنفذ قتلها بسكينة.

س: لماذا استقر اختيارك على استخدامك لسلاح أبيض سكين لتنفيذ مخططك؟

ج: علشان ده اللي يناسبني وأنا شغال طباخ وبعرف استخدم السكاكين كويس.

س: هل كنت على علم بإن السلاح الأبيض سكين، سلاحا بطبيعته قاتل غذا ماسدد في مقتل؟

ج: أنا عارف إن السكينة الحامية هي اللي ممكن تذبح وإنها بتسخدم في ذلك وأنا بستخدمها كويس لأن ده شغلي.

س: هل أنت على علم بالمواضع القاتلة بجسد الإنسان والتي تودي بحياة الأشخاص مباشرة؟

ج: أيـوة.

س: وما هي تلك المواضع تحديدا؟

ج: هي الرقبة والصدر من ناحية القلب والفخذ والطعن بالسلاح.

س - متى قمت بإعداد السلاح الأبيض «السكين» المستخدم بالواقعة؟

ج: أنا اشتريته بعد أول امتحان بأسبوع وكانت الامتحانات بتاريخ 26 مايو 2022 وأنا اشترتيها في 1 يونيو 2022.

س: ما هي مواصفات ذلك السلاح الذي قمت بشرائه إعدادا منك لتنفيذ مخططك؟

ج: هو سلاح سكين وسلاح مسنون ولسه جديد وحافظت عليه في جرابه علشان يكون سنه حاد ويساعدني في التنفيذ.

س: هل تيقنت من أن السلاح الذي قمت بشرائه سوف يقوم بالغرض الذي أعد من أجله؟

ج: نعم.