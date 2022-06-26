«الصحة» توضح أنواع مرض ضمور العضلات وأسباب الإصابة به

كشفت وزارة الصحة والسكان أنواع مرض الضمور العضلي، وقالت الوزارة إن مرض ضمور العضلات الشوكي ليس نوعًا واحدًا فقط، بل هناك 4 أنواع منه وفقًا لوقت الإصابة بالمرض أي «عمر المصاب».

أنواع مرض ضمور العضلات

وتستعرض وزارة الصحة والسكان في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنواع مرض ضمور العضلات، فيما يلي:

النوع الأول

والنوع الأول يصيب الأطفال الرضع أقل من 6 أشهر، وهو النوع الأكثر خطورة لأنه يؤدي إلى صعوبة في البلع والتنفس ثم الوفاة.

النوع الثاني

أما النوع الثانى لمرض ضمور العضلات، يصاب به المريض من عمر 7 أشهر وحتى عام ونصف أي 18 شهرًا، وهو أقل خطورة من النوع الأول، فبعد الإصابة به يعمل على ضعف وفتور العضلات ويؤثر على الحركة لدى الأطفال، ولا يستطيعون الوقوف أو الحركة..

النوع الثالث

والنوع الثالث يصيب الأطفال بعد 18 شهرًا أي عام ونصف تقريبا، الطفل في هذه المرحلة يكون لديه قدرة على المشي والجلوس والحركة بشكل طبيعي، ولكن بعد فترة يصاب بإعاقة حركية، ويكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الرئوية المتكررة.

النوع الرابع

وفيما يتعلق بالنوع الرابع لمرض ضمور العضلات، أشارت الوزارة إلى أنه يصيب الكبار والبالغين بداية من عمر 18 عامًا حتى 30 عامًا، وهذا النوع نادر الحدوث ويسبب بعض المشاكل لأجهزة الجسم والحركة وربما يؤدي إلى الوفاة.

وحددت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بمرض الضمور العضلي، وقالت إن هناك عدد من الأسباب تتمثل في «الجينات الوراثية، التعرض لسوء التغذية، الإصابة ببعض الأمراض كالتعرض لالتهاب المفاصل، التعرض للإصابة بشلل الأطفال»، ويمكن للإصابة بالمرض أن تسبب حدوث خلل في الأعصاب وفقدان القدرة على التحكم في حركة العضلات.

علاج مرض ضمور العضلات

وعن طرق علاج مرض ضمور العضلات، قالت الوزارة إن علاج مرض ضمور العضلات يختلف من حالة إلى أخرى، فهناك حالات تحتاج إلى أدوية تعمل على تحفيز إنتاج البروتينات التي بدورها تعمل على التحكم في عضلات الجسم، وهناك حالات تحتاج إلى أنواع معنية من الحقن باهظة الثمن يتم استيرادها من الخارج بالطلب.