مدارس وي بعد الإعدادية 2022.. اعرف الأماكن والشروط والتفاصيل

مدارس وي بعد الإعدادية 2022، تمنح شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تمكن الطالب من الالتحاق بالكليات التكنولوجية المختلفة، وأيضا كليات التعليم الصناعي، وعمل معادلة للدخول إلى كلية الهندسة.

يحصل خريج مدارس وي بعد الإعدادية 2022 على شهادة أكاديمية ومهنية متخصصة معتمدة دوليا، إضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات، بحسب ما أكدته المدرسة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

أماكن مدارس وي بعد الإعدادية 2022

- مدرسة الشيخ زايد الرسمية الفندقية المتقدمة في محافظة الجيزة.

- مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات في محافظة الإسكندرية.

- مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات في محافظة الدقهلية.

- مدرسة عقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية في محافظة السويس.

- مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات في محافظة المنيا.

- مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات في محافظة القاهرة.

شهادة مدارس وي بعد الإعدادية 2022

مدة الدراسة بمدارس وي بعد الإعدادية 2022 ثلاث سنوات، يحصل الخريج منها على شهادة الدبلوم الفني لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تؤهله للالتحاق بالمعاهد والكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي.

وأوضحت مدارس وي، أنّ شهادة أكاديمية معتمدة دوليا، إضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات، وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شروط قبول الطلاب بمدارس وي بعد الإعدادية 2022

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر للعام الدراسي عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب لائق طبيا.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

مدة الدراسة بمدارس وي بعد الإعدادية 2022

مدة الدراسة بمدارس وي بعد الإعدادية 2022 ثلاث سنوات ويحصل الخريج منها على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي بديلة عن مدارس الثانوية العامة وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.