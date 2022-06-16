التعليم تكشف عن موعد التقديم للمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. خلال أيام

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، في11 محافظة، يوم 20 يونيو الحالي.

38 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في 11 محافظة

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ إجمالي عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية وصل إلى 38 في 11 محافظة، حيث تضم مجالات جديدة كالصناعات الحديثة، وغيرها من المجالات الأخرى.

مدارس التطبيقية التكنولوجية في مصر

وكشف عن أماكن وأسماء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي:

- مدرسة «العربي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة المنوفية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات - محافظة القاهرة.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان- محافظة القاهرة.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام - محافظة القاهرة.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة « أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «إلكترومصر» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «آل السويدي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة «الصالحية» الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القليوبية.

- مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «ريادة» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بورسعيد.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة مجموعة «فولكس فاجن» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «غبور 1» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة.

- مدرسة «غبور 2» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة «GIT» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية.

- مدرسة «ظهر» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بورسعيد.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الدقهلية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة السويس.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة المنيا.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

مدرستان في محافظة الشرقية

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا 29التطبيقية - مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية - محافظة أسيوط.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- محافظة الإسكندرية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الجيزة.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية- محافظة القاهرة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية- محافظة المنيا.