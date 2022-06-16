وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر.. خطوات التقديم والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر للمعلمين والإداريين، على الموقع الرسمي لوزارة التربية مشيرة إلى أن أخر موعد للتقديم هو يوم 23 يونيو 2022.

رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط للتقديم لوظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية للمعلمين والإداريين في 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بــ 8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، أسيوط».

وقالت وزارة التعليم، إن هناك مميزات للمقبولين بوظائف المدارس للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أن هناك تدريب تقني مستمر وعالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين بالإضافة إلى حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

شروط الالتحاق بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- حال الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- ملء استمارة التقديم لوظائف التكنولوجيا التطبيقية.

خطوات التقديم

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- إدخال الرقم القومي.

- تسجيل تاريخ الميلاد.

- محافظة الميلاد.

- المدرسة المتقدم لها.

- النوعية الوظيفية.

- الوظيفة المقدم لها.

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