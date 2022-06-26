غياب والدة المتهم بقتل نيرة عن حضور أولى جلسات محاكمته.. وجيران الضحية: جريمة بشعة

وصلت أسرة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، قبل قليل، إلى مقر محكمة جنايات المنصورة، قبيل انطلاق محاكمة الجاني، بينما غابت والدة المتهم عن حضور الجلسة، وحضرت شقيقاته وعدد من أقاربه.

جريمة بشعة

«الوطن» أجرت العديد من اللقاءات أمام محكمة جنايات المنصورة، قبيل انطلاق محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، ومنها لقاء مع جارها، الذي أكد أنّ أحدا لم يتخيّل أن ينفذ المتهم جريمته بشكلها البشع: «متخيلناش حاجة زي كده تحصل، المتهم هددها مرة واتنين وتلاتة وأربعة، ومكناش نتخيل ينفذ تهديده، كل ده علشان كان عاوز يتجوزها وهي مش راضية».

«جار نيرة» يطالب بإعدام المتهم

جار آخر لـ«نيرة» وصف المتهم بـ«الحقارة والتخلف» وطالب بإعدامه 100 مرة أمام أسوار الجامعة، مستنكرا ما فعله مع الشابة الصغيرة: «دي بنت أهلها صرفوا عليها دم قلبهم عشان تكبر وتتعلم، يروح يقتلها قدام الجامعة، عاوزينه يتعدم من غير محاكمات قدام الجامعة، جاتله الجرأة منين ينفذ جريمة بالشكل البشع ده، ولما حاول حرس الجامعة ينقذها دبحها».

«الصبر والسلوان».. «أمنية» جار نيرة لأسرتها وأصدقائها، معربا عن حزنه الشديد للحادث البشع: «الله يصبر أسرتها، بنتهم تخرج الصبح تمتحن تجيلهم آخر النهار مقتولة؟، لو قدامي اللي عمل كده هموته زي ما موتها، لو رفضته مش مبرر، الدنيا مش هتقف على واحدة».