وصول المتهم بقتل نيرة أشرف إلى «جنايات المنصورة» وسط إجراءات أمنية مشددة

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات المنصورة وسط إجراءات أمنية مشددة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة كلية الأداب بجامعة المنصورة، وذلك لحضور أولى جلسات قضية مقتل نيرة" بعدما سدد لها المتهم طعنات نافذة أودت بحياتها.

وتنظر القضية اليوم محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري.

إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات المنصورة

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى أحال المتهم في الواقعة محمد عادل إلى محكمة جنايات المنصورة، عقب واقعة قتل طالبة المنصورة بـ 48 ساعة، ويعد هذا الإجراء أسرع قرار إحالة حديثا.

وجاء في نص قرار الإحالة أن «المتهم قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها»

إجراءات أمنية مشددة حول المتهم

وقد رافق المتهم محمد عادل لدى وصوله لقاعة محكمة جنايات المنصورة قوات أمنية مكثفة وتم فرض نطاق أمني موسع على المتهم، لتأمين وصوله المحاكمة.

يذكر أن المتهم قد ادلي بإعترافات تفصيلية أمام نيابة المنصورة العامة، حول الواقعة وانه بيت النية لقتل المجني عليها نيرة أشرف منذ بداية الإمتحانات، لكنه لم يظفر بها سوي خامس أيام امتحاناتها.