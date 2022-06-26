محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة: أول ظهور له وانهيار أسرة المجني عليها

تتجه الأنظار إلى مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية، تلك المحافظة التي شهدت جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب جامعة المنصورة، واليوم يتم عقد أولي جلسات المحاكمة العاجلة للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بحضور المتهم وأسرة المجني عليها بعد انتهاء النيابة العامة من سماع كافة الأقوال وآخرها أقوال المتهم التي كشفت عن تفاصيل الواقعة وكيف دبر جريمته وما صلة المتهم بالمجني عليها وكيف تخلص منها وكيف وقع في حبها.

اليوم محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف

ونشرت «الوطن» أقوال المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة نصاً وفقاً لما جاء بنص التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم، بعد تمثيل جريمته أمام بوابة الجامعة، واليوم تنعقد أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف، مع تواجد أسرتها بالكامل من محافظة المحلة الكبري وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل مديرية أمن المنصورة لتأمين المحاكمة التي ينظر إليها العالم أجمع وذلك للحكم علي الجاني والمتهم.

تفاصيل قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

ومنذ وقوع الحادث وحتى الآن ومع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن كواليس كثيرة أبرزها الحب الجنوني للمتهم للمجني عليها، إضافة إلي الجلسة العرفية التي عقدت بسبب المضايقات التي تعرضت لها المجني عليها من قبل المتهم، وتفوق المتهم في الكلية، إضافة إلى عقد نية القتل عند المتهم والاستعداد للقتل منذ شهر رمضان الماضي.

أقوال المتهم بقتل نيرة أشرف

أحداث كثيرة كشفها المتهم محمد عادل، طالب كلية الآداب جامعة المنصورة، والذي أدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة ووضح كافة الأحداث التي ترتب عليها القتل بهذه الطريقة وكيفية إمساكه السكين وعقده نية القتل في الامتحانات وسبب اختيار جامعة المنصورة.

بدء المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

ومع بدء أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أمام بوابة توشكي جامعة المنصورة، تتكشف اليس القضية التي أثارت الرأي العام وترتب عليها قيام طالب آخر في دولة الأردن بقتل زميلته داخل أسوار الجامعة بسبب حبه له أسوة بالطالب محمد عادل.