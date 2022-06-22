حسن شحاتة عن تصريحاته ضد محمد صلاح: اتهامات غير صحيحة

خرج حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني ليصحح المعنى الذي كان يقصده من تصريحاته عن النجم العالمي محمد صلاح والذي قال فيها إن قائد الفراعنة لم يقدم أي شيء للمنتخب المصري.

وقال حسن شحاتة خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج ملعب أون تايم رفقة الإعلامي سيف زاهر: «بيتهموني إني قلت إن محمد صلاح معملش حاجة للمنتخب، أنا قلت نجم النجوم في العالم منين أقول كده ومنين أقول معملش حاجه للمنتخب، محصلش إني أقول عليه كده، ده مشرفنا وهيشرفنا في اللي جاي بإذن الله».

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