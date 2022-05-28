صراع كلوب وأنشيلوتي.. تفوق نسبي لمدرب ريال مدريد على صانع أحلام ليفربول

مواجهة على الخطوط خلال مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، ستجمع مدربين من كبار مدربي القارة هما الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي الملكي، مع الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز.

مواجهات المدربين

اللقاء هو الحادي عشر الذي يجمع المدربين عبر تاريخ مواجهاتهما، والسابع في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما التقيا في 10 مباريات سابقة، وهناك تفوق نسبي لصالح أنشيلوتي بالفوز في 4 مباريات مع التعادل في 3 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات لصالح كلوب.

التقى كلوب وأنشيلوتي في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا و3 مباريات في الدوري الإنجليزي، حقق أنشيلوتي الفوز في مباراة منها أثناء تدريبه إيفرتون، وتعادل مرتين ولم يخسر بجانب لقاء في كأس الاتحاد الإنجليزي فاز به كلوب.