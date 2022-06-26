فنان أردني يكشف مفاجأة صادمة: «بنتي تتلقى تهديدا بالقتل مثل نيرة وإيمان»

سلسلة من التهديدات والقتل بأبشع الطرق على مرأى ومسمع من المواطنين والمارة، هكذا بدا الحال في بعض المدن العربية خاصة في مصر والأردن، إذ كانت البداية بمقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، لتلحقها طالبة جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن إيمان إرشيد، بعد مقتلها بعدد من الطلقات، ومقتل طالبة فلسطينية لرفضها الزواج من نجل خالها.

ولا تزال قائمة استهداف الفتيات ممتدة، إذ نشر الفنان الأردني شاكر جابر رسالة تهديد بالقتل وصلت إلى ابنته، تهددها بأنها ستلقى مصير الضحية إيمان إرشيد، وعلق الفنان الأردني على صورة الرسالة بقوله: «وصل لابنتي أمس تهديد بالقتل».

رسالة وتهديد بالقتل

وحول تفاصيل وآلية التهديد، جاء نص الرسالة كالتالي: «الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني أنت»، في إشارة لطالبة جامعة البلقاء التطبيقية إيمان إرشيد، وتداول نشطاء أردنيون الصورة على نحو واسع، وسط مطالبات بإجراءات حاسمة من قبل السلطات بتوفير الحماية للطالبات بعد الجريمة التي هزت الشارع الأردني، والتي أسفرت عن مقتل الطالبة إيمان إرشيد في الحرم الجامعي بعد أن أرداها شاب عشريني قتيلة بإطلاق 6 رصاصات نحوها، بنفس الدوافع التي قتلت بها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

تقديم شكوى للجرائم الإلكترونية

وجاء رد فعل متابعين آخرين على ما نشره الفنان الأردني، باللجو لمصلحة الجرائم الإلكترونية، وتقديم شكوى لتحديد هوية مرسل الرسالة، ومن ثم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تهديداته.

وفي سياق متصل أعلنت السلطات الأمنية في الأردن، الجمعة، تحديد هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد، التي لقيت مصرعها داخل جامعة العلوم التطبيقية في عمّان رميًا بالرصاص، يوم الخميس الماضي عقب انتهائها من أداء امتحان إحدى المواد، حيث هددها القاتل بأنها ستلقى المصير ذاته للطالبة المصرية نيرة أشرف، وهو الأمر الذي أصبح حقيقة لتلفظ الطالبة الأردنية أنفاسها الأخيرة وسط بركة من الدماء.