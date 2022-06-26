أبوالقمصان تجدد هجومها على مبروك عطية: ممكن حد يقول عليك «شكوكو» عشان دمك خفيف

جددت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هجومها على الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، بعد عودته إلى السوشيال ميديا، قبل أن يمر 72 ساعة على إعلانه الاعتزال، بسبب الهجوم عليه وتقديم عدة بلاغات ضده، لما بدر منه من هجوم على السيدات والفتيات بسبب عدم ارتداء الحجاب، في تعليق له بعد مقتل الفتاة نيرة أشرف في حادث المنصورة.

وكان مبروك عطية قد قال في تعليقه: « ارجة من بيتك مش لابسة الحجاب ليه ولابسة بنطلون مقمط البسي قفة علشان محدش يدبحكن»، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضده وإعلان الكثيرين على رأسهم المجلس القومي للمرأة والمحامية نهاد أبو القمصان تقديم بلاغات ضده.

اعتزال مبروك عطية

وخرج الدكتور مبروك عطية من عزلته بعد مرور 48 ساعة، مبرراً ما قاله من «البسي قفة» بأنها كناية في اللغة العربية، موجهاً اللوم لمن لا يفهمون اللغة العربية، لترد عليه المحامية نهاد أبو القمصان قبل قليل عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: « أقول للدكتور مبروك عطية إن لم تعتزل اعتذر.. الدكتور مبروك رجع من الاعتزال يوم واحد، وبيقول تشبيه القفه مش اهانة دا فى اللغة العربية (كناية) مادرستوش باب الكنايات فى اللغة العربية؟».

أبو القمصان ترد على مبروك عطية: اللعب باللغة ظنا بجهل الناس لا يليق

وأضافت نهاد أبو القمصان في ردها على الدكتور مبروك عطية: «أحب أوضح له أن اللعب باللغة اعتماد على عدم معرفة الناس لا يليق لأن فى فرق بين الكناية والتشبيه وأنه لازم يكون تشبيه جميل زى ما درسنا ودا اسمه (مدح) وكناية وتشبيه قبيح ودا اسمه (ذم) يعنى يا دكتور مبروك ممكن حد يشبه حضرتك (ببحر العلوم) أو (جدل العلوم) الاثنين كناية بالمناسبة او حد يقول عليك (مبروك شكوكو) ككناية عن رجل دمه خفيف مع حفظ المقام ، أو (راجل مهرج) مع حفظ المقام والاثنين اسمهم كناية».

وتابعت موجهة حديثها لمبروك عطية: «مش أنت بس اللى درست لغة عربية وركزت فى باب الكنايات يا دكتور اعتذر او اعتزل يرحمك الله».