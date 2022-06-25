عودة مبروك عطية بعد اعتزاله الظهور الإعلامي: «القفة» كناية عن الستر «فيديو»

بعد نحو 3 أيام من الانقطاع عن بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي شهد اليوم عودة مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، في فيديو جديد له، وجه فيه الشكر لمن قال إنهم طالبوه بالعودة من الإجازة التي أعلن عنها الأربعاء الماضي 22 يونيو، بسبب الهجوم الذي تعرض له على خلفية تصريحاته على حادث مقتل نيرة أشرف طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

عودة مبروك عطية

وبخصوص عودة مبروك عطية فقد قال في مستهل الفيديو الذي بثه صباح اليوم السبت 25 يونيو 2022: أشكر الله عز وجل الذي سلمت إليه الموضوع فهيأ لي من يرد عني وجزى الله خيرا كل من رد عني لا حبا في شخصي وإنما حب في دين الله عز وجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأخص بالدعاء لكل من وفقه الله إلى كلمة طيبة منصفة، الشيخ محمد أبو بكر جزاه الله كل خير والذي دعاني إلى العودة، الست منى أبو شنب، الست أميرة الصعيدية المحترمة، الست منى الفلاحة العظيمة، ولا أريد أن أنسى أحدا.

مبروك عطية يبرر كلمة قفة

وتابع الدكتور مبروك عطية في فيديو عودته قائلا: العفوية التي جعلتني أقول لكل فتاة من سن بنتي البسي قفة وعيشي ويبدو أن العفوية تؤخذ على أنها مهرجة أو مسيئة، كل اعتذار لكل حرف يفهم منه إساءة لكن نحن في بيوتنا بنقول لبنته اعملي كوباية شاي يامقصوفة الرقبة، هل يريد الأب قصف رقبة ابنته، الله يرحم نيره ويقتص من قاتلها التي تبدأ محاكمتها غدا إن شاء الله.

مبروك عطية: كلامي لم يكن موجها للقتيلة أو أهلها

وواصل مبروك عطية: من قال إن وقت الكلمة غير مناسب، عندما توجه الكلمة للقتيلة فنصبر ونعزي ثم بعد العزاء نقول، لكن الكلام ليس موجها للقتيلة ولا لأهلها ولا أتيت بسيرتها إلا بالدعاء لها بالرحمة وسائر موتانا، أنا أوجه كلامي للتي لا تزال حية، ولم أبرر القتل، فالقتل جريمة منكرة والدم حرام للمنتقبة والمحجبة وغير المحجبة وغير المسلمة فهي بديهيات لكن نؤكد عليها.

وبعد تناول عودة مبروك عطية فقد انتقل الأستاذ بجامعة الأزهر للحديث إلى موضوع آخر بعنوان «إمهال الله لا يضر إلا الجاهل به»، وأشار إلى أن كلمة قفة التي سببت الأزمة في تصريحاته لا تعني المعنى حرفيا، فلو قال لابنته اخرجي في شوال فهل يعني ذلك أن تخرج في شوال بالفعل؟ ولكن الكلمة كانت كناية عن الستر بحسب تعبيره.