نص مذكرة دعوى منع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

أقام سمير صبري المحامي بالنقض، دعوى قضائية تطالب رئيس المجلس الأعلي للإعلام بمنع مبروك عطية من الظهور على جميع وسائل الإعلام والفضائيات، سواء المسموعة أو المرئية داخل جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

نص مذكرة الدعوى

وجاء في مذكرة الدعوى: «الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون رئيس المجلس الأعلي للإعلام عن إصدار قرار بمنع مبروك عطية (المطعون ضده الثاني) من الظهور على جميع وسائل الإعلام والفضائيات، سواء المسموعة أو المرئية داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة».

واختصمت الدعوى، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته ومبروك عطية.

تصريحات مبروك عطية

وبدأت أزمة تصريحات الدكتور مبروك عطية عندما نشر بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقًا على حادث قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، إذ بدأ بالدعاء لها بالرحمة وطالب بالانتقام من قاتلها، ثم استدرك قائلًا: «بس علشان البنت تنزل من بيتها، لازم تكون متحجبة ولابسة واسع، حياتك غالية عليكِ، لو عايزة تخرجي ماتلبسيش بنطلون ولا تبيني شعرك، خافي على عُمرك».