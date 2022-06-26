محامي نيرة أشرف: ننتظر إحالة المتهم للمفتي.. لن يستطيع الادعاء باختلاله عقليا

قال رضا رؤوف مفوض عن نقابة المحامين بمحافظة الغربية للدفاع عن حق الطالبة نيرة أشرف، التي قتلت أمام جامعة المنصورة، إنه من المتوقع أن يُحال المتهم اليوم إلى مفتي الديار المصرية، موضحًا «بأمر الله الجلسة دي هتكون إحالة للمتهم لفضيلة المفتي، من أول جلسة، دي قضية رأي عام والقضية جاهزة للحكم والدفاع حاضر وكله جاهز، وده شيء استثنائي لأنّها قضية رأي عام».

محامي نيرة أشرف: المتهم لا يملك وسيلة للنجاة إلا عن طريق النقض

وأضاف محامي نيرة أشرف «المتهم معندهوش وسيلة للنجاة من حكم النهاردة، إلا عن طريق النقض، وجلسة النقض بيتمّ النظر فيها في جلسة قريبة لأنّها قضية رأي عام»، موضحا أنَّ المتهم لا يستطيع الادعاء بأنّه مختل عقليا: «طالما عارف اسمه وسنه وعنوانه، المحكمة هتناقشه ومش هتحيله للطب النفسي».

محامي نيرة أشرف: المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه

وشرح المفوض عن نقابة المحامين بمحافظة الغربية للدفاع عن حق الطالبة نيرة أشرف أنه لا يوجد محامي للدفاع عن قاتل نيرة أشرف، ولكن المحكمة قد انتدبت له محامي للدفاع عنه، «المحكمة انتدبت محامي من قبل نقابة المحامين في الدقهلية وهو جاهز الآن للمرافعة، لأنه لا يوجد لديه محامي ولم يوكل محامي».