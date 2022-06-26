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عاجل .. السيسي يمنح 3 مستشارين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

كتب:

محمد أبو عمرة
10:56 ص | الأحد 26 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

السيسي يعرب عن خالص تقديره للمستشارين على تفانيهم في إنفاذ القانون وحماية العدالة

وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تقديره للمستشارين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.