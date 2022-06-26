عاجل .. السيسي يمنح 3 مستشارين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

السيسي يعرب عن خالص تقديره للمستشارين على تفانيهم في إنفاذ القانون وحماية العدالة

وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تقديره للمستشارين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.