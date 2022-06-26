براد بيت عن فترة انفصاله: عانيت من الاكتئاب وشعرت بالوحدة لعدة سنوات

كشف النجم الأمريكي براد بيت عن المعاناة التي عاشها بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، خاصة معاناته من الكوابيس والآلام النفسية لعدة سنوات، والمجهود الذي بذله لتغيير تمط حياته خلال السنوات الأخيرة، وجاء ذلك خلال حواره الأخير مع مجلة «GQ» البريطانية، قائلا: «أعتقد أن كل قلوبنا محطمة.. الاضطرابات العاطفية والحزن العميق جزء لا مفر منه للنضوج».

ولم يتطرق براد بيت خلال الحوار إلى أزمته مع أنجلينا جولي التي وصلت بهم إلى الانفصال وتطورت حاليا إلى تقديم دعوى قضائية ضدها، ولكنه اكتفى بالحديث عن حالته النفسية وإحساسه بالوحدة، موضحا: «لطالما شعرت بالوحدة الشديدة في حياتي، كنت وحدي عندما نشأت كطفل، وحدي حتى في الخارج، ولم أستطع حتى وقت قريب أن أحظى باحتضان أكبر لأصدقائي وعائلتي، لكنه كان شيئًا عن الوقت الذي يمكنك فيه السير مع التناقضات، عندما تحمل ألمًا حقيقيًا وفرحًا حقيقيًا في وقت واحد، هذا هو النضج».

براد بيت يكشف إصابته بمرض نادر «عمى الوجوه»

وكشف أنه عانى من اكتئاب خلال فترة في حياته، «أعتقد أن الفرح كان اكتشافًا جديدًا في وقت لاحق من الحياة، قبل ذلك كنت أتحرك دائمًا مع التيارات وأنجرف بطريقة ما، أمضيت سنوات مع اكتئاب منخفض الدرجة، ولم أتمكن من التقاط لحظات الفرح هذه إلا بعد أن أتقبل ذلك، في محاولة لاحتضان كل جوانب الذات الجمال والقبيح».

وأعلن الممثل الإمريكي عن إصابته بـ «عمى التعرف على الوجوه»، وهو مرض يُعرف أيضًا بـ «عمى الوجه»، وهو اضطراب يمنع التعرف الكامل أو الجزئي على ملامح وجهه أو ملامح وجه الأشخاص الذين يعرفهم، مثل الأصدقاء والأقارب، مما يجعله لا يتعرف على زملائه في العمل، مما يزيد من سمعته بكونه مغرورًا.

براد بيت: أمضيت عاما ونص في حضور اجتماعات مدمني الكحول المجهولين

أمضى «بيت» ما يقرب من 18 شهرًا في حضور اجتماعات مدمني الكحول المجهولين المنتظمة، مع تبني المبادئ الأساسية للمجموعة المتمثلة في الامتناع عن جميع المواد التي تغير العقل، إذ كشف أن صراعه مع الكحول كان عاملاً في انهيار علاقته، وتحدث عن التجربة قائلًا: «كان لدي مجموعة رائعة حقًا من الرجال هنا، وكانت الجلسات خاصة وانتقائية، لذلك كانت آمنة بالنسبة لي، لأنني رأيت أشخاص آخرين تم التسجيل لهم في أثناء حديثهم، وهذا أمر فظيع بالنسبة لي».