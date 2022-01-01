شيرين: «أتمنى أخرج مع براد بيت وأرقص معاه وبعدها أقابل ربنا»

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها تظل فقط 10 أيام في الشهر بصحة جيدة وتعاني باقي الشهر من التعب «أنا ببقى كويسة وجسمي حلو جدا 10 أيام في الشهر بس والباقي جسمي بيعاندي جدا وبيعبي مية».

وأشارت شيرين، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، إلى أنّ أفضل فرح أحيته ولم تنسه طوال حياتها كان لأسرة جزائرية، وأقيم في أحد المزارع بالعاصمة الفرنسية باريس وأنها كانت سعيدة من انبهارهم بغنائها رغم أنهم لا يفهموا معنى الأغاني.

وأوضحت شيرين أنهم لو خيروها في أن تكون شخصا آخر لتمنت أن تكون مكان الملاكم الراحل محمد علي كلاي، ولاعب المنتخب الوطني المصري محمد صلاح.

وردت شيرين على سؤال «لو قدامك آسر ياسين وظافر العابدين وبراد بيت تخرجي مع مين وتقضي يوم معاه» قائلة: «اخرج مع براد بيت عشان هو مش هيفهم حاجة واخرج معاه وأخليه يقعد يغازلني وممكن نرقص مع بعض رقصة سلو وبعدها الواحد ممكن يقابل ربنا».

وأشارت إلى أنها تحلم بالأوسكار وتتمنى إنجاب مزيد من الأطفال، مؤكدة أنها تعتبر أن الجمهور هو النجم وأن حضن الجمهور الدافي هو البطل، وأن أفضل يوم في حياتها هو يوم ميلاد ابنتها مريم وأنها تتمنى أن يعود هذا اليوم كثيرًا نظرًا لأنه اليوم الذي أصبحت فيه أم.