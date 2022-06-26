«مصدومة وقلبي قايد نار».. كلمات مؤثرة لـ والدة نيرة قبل محاكمة المتهم

بكلمات ملؤها الحزن، وقلب فطره الألم، ونفس غير مصدقة للحال الذي تبدل للنقيض، وقفت والدة نيرة تروي لحظات الصدمة التي تعيشها منذ علمها بمصرع ابنتها في جريمة بشعة، واصفة إياها بأنّها «نار في قلبها»، كما أكدت ثقتها في عدالة السماء وفي القضاء المصري.

«إحنا مؤمنين بقضاء ربنا، وأنا بنتي شهيدة وعروسة في الجنة».. بهذه الكلمات تحدّثت الأم إلى «كاميرا الوطن» بقلب منفطر، قائلة: «قلبي نار أصلا حاسة بنار في قلبي، ومحدش يحس اللي أنا حساه إلا الأم، إحساس الأم حاجة تانية، زعل الناس كلها في كوم وقلب الأم حاجة تانية.. الحمد لله».

عزاء نيرة

مكالمات عزاء ومواساة تلقاها والد نيرة من كثيرين داخل وخارج مصر، أظهرت تعاطف وتوحد المصريين والعرب والعالم أجمع مع قضية ابنته، يقول: «أنا لسا مأخدتش عزا بنتي، ومش هاخده قبل ما يطلع حكم بإعدام القاتل، بنتي كانت بريئة زي الأطفال، ودلوقتي مبقتش بنتي لوحدي، بقت بنت وأخت كل مصري».

جريمة قتل نيرة

«مش هينفع أقبل اعتذارات بعد رميّة بنتي على الأسفلت».. قال والد نيرة لـ«كاميرا الوطن»، مؤكدا أنّ الجلسة العرفية التي عقدها مع أسرة المتهم وحضرها أخواله، انتهت بطلب أقارب المتهم، منه، بأن يشكوه في قسم الشرطة: «قالولي اشتكيه واحبسه، مكانوش قادرين عليه، مكانش بيكبر لحد ولا كان له كبير».

شقيقة نيرة للقاضي: اعتبرها بنتك

ووجّهت شقيقة نيرة، كلمات مؤثرة للقاضي، قائلة: «سيبنالك الأمر.. نيرة بنتك، واللي ترضاه على بنتك ارضاه على نيرة، الدنيا كلها منتظرة الحكم، ويا رب نطلع مجبورين الخاطر ومنصورين وتكون آخر الجلسات، وكل الناس منتظرة الحكم، ويارب تكون الليلة دي بردا وسلاما على أسرتها».