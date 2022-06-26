أول ظهور للمتهم بقتل نيرة أشرف داخل قفص الاتهام: «وشه في الأرض»

ظهر المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، منذ قليل، داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات المنصورة، في أولى جلسات محاكمته، بعد أسبوع من الواقعة التي جرت بجوار سور جامعة المنصورة، وسط الشارع وفي عز النهار.

معالم الندم تكسو وجه المتهم

وبدت معالم الندم على المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف فور دخوله للقاعة، حينما نظر بوجهه إلى الأرض، قبل أن توجه إليه عدسات كاميرات المتواجدين داخل القاعة وهو مرتديا البيدلة البيضاء.

أول ظهور للمتهم بقتل نيرة أشرف داخل قفص الاتهام

وكان أمر إحالة المتهم في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، تضمن أنه في يوم 20 يونيو 2022 بدائرة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قتل المجني عليها «نيرة أشرف عبدالقادر»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططاً لقتلها، حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفياً سكينا بين طيات ملابسه.

وأضاف أمر الإحالة أن «المتهم تتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة، باغتها من ورائها بعدة طعنات، سقطت أرضاً على أثرها، فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها، قاصدا إزهاق روحها، خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وتضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني، ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها وفق النصوص القانونية، مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981، تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمحاكمته طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.