عاجل.. شاب يتخلص من حياته بـ«حبة الغلال السامة» بعد رفض فتاة زواجه منها بالشرقية

أقدم شاب على التخلص من حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب رفض فتاة وأسرتها طلبه للزواج منها وخطبتها لشخص آخر.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقي إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة الفنايات بلاغا بوفاة «م . ف» البالغة 25 عاما إثر تناوله حبة الغلال السامة.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث الشرقية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازم، وتبين أن الشاب أقدم على الانتحار بتناول حبة الغلال السامة لرفض فتاة كان مرتبط بها عاطفيا وأسرتها طلبه للزواج منها وخطبتها لشخص آخر في نفس الأسبوع.

نقل الجثة للمستشفى

جرى نقل الجثة الي المستشفى الزقازيق الجامعي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى. تحت تصرف النيابة العامة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير مفصل حول الوفاة وسببها للتصريح بالدفن .