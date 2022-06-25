للحد من الضوضاء.. حملات لضبط مكبرات الصوت في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة أوجه القصور.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حملة مكبرة للقضاء على مصادر التلوث السمعي

في هذا الإطار، أصدر محافظ الشرقية توجيهاته إلى عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية، بتنفيذ حملة مكبرة تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث السمعي التي تؤرق المواطنين، التي تمثل شكوى دائمة لهم، وذلك بضبط سائقي موتوسيكلات التوصيل المنزلي والتكاتك والمحلات، التي يقوم أصحابها بتركيب وحدات صوت كبيرة الحجم، وذلك لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

مداهمة بعض المحلات والتكاتك والموتوسيكلات

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية، قيام الإدارة بحملة لمداهمة بعض المحلات والتكاتك وموتوسيكلات التوصيل المنزلي بمناطق موقف المنصورة وميدان القومية وميدان التحرير وصلاح سالم، يقوم أصحابها بتشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم، وكذلك السماعات والآلات الصوتية المزعجة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف أنه تم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بالديوان العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تسبب إزعاجاً للمواطنين.