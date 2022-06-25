توريد 626 ألف طن قمح لـ55 شونة وصومعة بمراكز الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، سير أعمال توريد القمح للصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة، البالغ عددها 55 مركزاً تخزينياً، ما بين صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

إجمالي مساحة زراعات القمح بالشرقية هذا الموسم

وأوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده على مدار اليوم السبت، من الأقماح بلغ 212 طناً و246 كيلوجرام قمح، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بداية الموسم حتى يوم أمس الجمعة، 626 ألف و604 أطنان و294 كيلوجرام، ليرتفع إجمالي كمية الأقماح الموردة إلى الشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة، إلى 626 ألف و816 طناً و540 كيلوجرام.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم، بنطاق محافظة الشرقية، بلغت 423 ألف 222 فداناً، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

استمرار عمل لجنة التفتيش والمرور على الصوامع

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم، منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.