تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف.. يحكي أدق التفاصيل عن علاقته بالضحية

حالة من الترقب داخل قاعة محكمة قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، انتظارا لقرار هيئة المحكمة في أولي جلسات محاكمة المتهم، حيث طالب القاضي مع بدء الجلسة الهدوء التام في القاعة والاستماع أولا للمتهم محمد عادل.

تفاصيل جلسة محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

وطلب القاضي من الحراسة الأمنية علي المتهم محمد عادل، فك الحديد من يد المتهم، إضافة إلى أنه طالب بخروج المتهم من قفص الاتهام وطلب من الحضور الهدوء ومن الحراسة الأمنية إحضار كرسي للمتهم.

القاضي يواجه المتهم بقتل نيرة أشرف

وبدأ القاضي في مواجهة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وطلب منه الجلوس والهدوء وإعطاءه المايك ليروي تفاصيل الحادث وعلاقته بالمجني عليها.

وبدأ القاضي توجيه الأسئلة للمتهم قائلا: «إيه اللي حصل يا محمد»؟ وغيرها من الأسئلة مع إعطاءه الوقت من أجل الحديث.

وكانت بداية حديث المتهم رفضه ما نًسب له بأنه قتلها بسبب رفضها خطبتها له، مؤكدًا على أنها كانت تشكو له من أهلها.

أسرة نيرة أشرف تستمع إلي اعترافات المتهم بقتل طالبة المنصورة

وبدأت أسرة الطالبة نيرة أشرف تستمع إلى اعترافات قاتل طالبة جامعة المنصورة، خاصة مع قيامه بحكي كافة تفاصيل العلاقة التي تربطه بالمجني عليها.

وتتجه الأنظار إلى محاكمة قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف مع بدء أولي جلسات المحاكمة اليوم، في محكمة المنصور بحضور المتهم محمد عادل، مع قيام أسرته بتوكيل محامي للدفاع عنه.