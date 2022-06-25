النيابة تعرض على المتهم بقتل نيرة أشرف فيديوهات الواقعة.. والجاني: حصل

تنشر «الوطن» تفاصيل تحقيقات نيابة المنصورة مع المتهم محمد عادل، المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، بتسديد ثلاث طعنات نافذة لها أودت بحياتها.

مواجهة المتهم بالمحاضر المحررة من قبل المجني عليها

قامت نيابة المنصورة بمواجهة المتهم محمد عادل، بمحاضر قامت المجني عليها ، بتحريرها بأوقات سابقة لإفادته حولها.

حيث تم تقديم عدد ثلاث صور ضوئية للمحاضر محرره بنطاق مدينة المحلة الكبرى وتبين أنها تحمل أرقام 109 لسنة 2021 جنح اقتصادية ثان المحلة الكبرى، و108 لسنة 2021 جنح اقتصادية ثان المحلة الكبرى، و1953 لسنة 2022 إداري أول مدينة المحلة، وقد تضمنت المحاضر شكوى المجني عليها بوجود مستخدمين حسابات يقومون ب‘رسال رسائل لها تتضمن صور لها وحسابات منشأة باسمها، وبمواجهة المتهم بها أقر بأن المحضرين رقم 108 ورقم 109 لسنة 2021 جنح اقتصادية لا يعلم عنهما شيئا، وأن ما تضمنه المحضر رقم 1953 لسنة 2022 إداري قسم ثان المحلة خاص به وأنه القائم على إرسال الرسائل الواردة به.

استكمال استجواب المتهم حول مضمون المحضر

س: ما قولك من احتواء رسائل تتضمن تهديدك للمجني عليها وذلك على النحو التالي: «عايزك تستعدي بقى للي هيحصل، أنت حسابك معايا تقيل أوي بلاش تزوديها عشان والله ما هسيب فيكي حتة سليمة»، المرسله بتاريخ 4 يونيو 2022؟

ج: فعلا أنا كنت باعتلها الكلام ده وأنا كنت ناوي على قتلها وإزهاق روحها وكنت كل شوية بصبر نفسي بأي حاجه لغاية ما خلصت عليها.

مواجهة المتهم بتصوير الحادث

تم عرض المقاطع المرئية المتداولة وسؤال المتهم عنها وأفاد بأنه من يظهر بها.

س: هل ذلك الشخص الذي يظهر بالمقاطع المرئية التي تم عرضها عليك هو شخصك؟

ج: أيوه وأنا اللي قتلتها.

س: هل أجبرك أحد على الإدلاء بتلك الأقوال؟

ج: لأ أنا قتلتها بإرادتي وعملت اللي كنت عاوزه.

س: ما قولك فيما شهد به شهود الواقعة بالتحقيقات من مشاهدتهم لك حال تتبعك للمجني عليها نیرة حتى باغتها وأزهقت روحها بأن أغمدت نصل سلاحك الأبيض «سكين»؟

ج: أيوه ده اللي حصل.

توصيف النيابة للواقعة واعتراف المتهم

س: أنت متهم بقتل المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقدت العزم على قتلها وأعددت لذلك سلاحا أبيضا «سكين»، وقبعت لها بالمكان الذي أيقنت قدومها إليه وما أن رمقتها بأعينك حتى قمت باستقلال المركبة التي تستقلها أبيا أن تهدأ همتك حتى بلغت المجني عليها وجهتها لطلب العلم حتى باغتها وأغمدت نصل سلاحك الأبيض بجسدها غير مرة وما أن تستله من غمدة حتى تعاود غمده بموضعا آخر واتممته بنحر جيدها محدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدا إزهاق روحها حتى فاضت روحها إلى بارئها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ج: أيوه الكلام ده حصل.

س: هل انت مستعد لاجراء المعاينه التصويرية ومحاكاة كيفية ارتكاب الواقعة؟

ج: أيوة أنا مستعد.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لأ.