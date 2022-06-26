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المتهم بقتل نيرة أشرف يبكي خلال الإدلاء بشهادته.. والقاضي يطلب له «مناديل»

كتب:

نرمين عفيفي
11:55 ص | الأحد 26 يونيو 2022
قاتل نيرة أشرف خلف القضبان

قاتل نيرة أشرف خلف القضبان

أدلى الطالب محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف بشهادته في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات المنصورة، وظهر المتهم وهو يتحدث بصعوبة بالغة، ولم يتماسك، بل وتوقف عن الحديث أكثر من مرة بسبب بكائه أثناء إدلاء الشهادة ولم يتمالك نفسه.

المتهم يتحدث بصعوبة خلال الإدلاء بشهادته

وطلب قاضي المحاكمة إحضار بعض المناديل للمتهم، بسبب تكرار بكائه الشديد، وذلك وفقًا للقطات التي بثتها قناة «إكسترا نيوز» من المحاكمة.

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