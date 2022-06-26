المتهم بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة: «مفكرتش أقتلها في الأول»

أدلى الطالب محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف بشهادته في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات المنصورة، قائلا إن أحد المحققين في الجلسات العرفية التي حدثت بين أسرتها وأسرته والتي ادعت فيها الضحية أنه يلاحقها دون رد منها، شاهد بعينه المراسلات بينهما: «وريته الموبايل وشاف الكلام اللي بينا، ورد قالي طيب ما أنتم بتتكلموا أهو أمال إيه اللي هي بتقوله ده».

جلسات عرفية

وأكد المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أنّه في هذه المرحلة التي كانت تُجرى فيها جلسات عرفية بينهما لمحاولة إبعاده عنها، لم يكن يُفكر في قتلها نهائيًا، ثم أجهش بالبكاء، وذلك في لقطات بثتها قناة «إكسترا نيوز» من جلسة المحاكمة.