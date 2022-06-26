الثانوية العامة 2022.. إزاي تعيد الامتحان في حالة رسوبك أو فصلك؟

حدد قانون التعليم آلية التعامل مع جميع حالات الثانوية العامة، سواء سقوط الطالب في مادة بامتحانات الثانوية العامة، أو غيابه من المدرسة، إذ نصت المادة 25 على أنَّه «يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبًا عن اليوم بأكمله، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقًا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة 10 جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها».

شرط دخول الطالب لامتحانات الثانوية العامة

وأكّد القانون أنَّه يشترط لدخول الطالب امتحانات الثانوية العامة أن يكون نسبة حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة، وتتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم.

امتحانات الثانوية العامة في مصر 2022

ووفق المادة 27، تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.

يجوز للطالب الراسب إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف

ونظمت المادة 24 من قانون التعليم في الباب الخاص بـ الثانوية العامة شروط إعادة الدراسة أو دخول الامتحان في حالتي الرسوب أو الفصل: «يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدي الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن 10 جنيهات ولا يجاوز 20 جنيهًا.