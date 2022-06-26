محافظ القاهرة: الثانوية العامة «امتحانات أعصاب».. ونوفر الراحة للطلاب

حرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على لقاء عدد من أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، التي تفقد خلالها اليوم انطلاق العملية الامتحانية للمواد المضافة للمجموع، التي يخضع خلالها قرابة 106 آلاف طالب وطالبة في نطاق المحافظة لامتحان اللغة العربية.

محافظ القاهرة يطمئن أولياء الأمور: توجيهات بمرور امتحانات الثانوية بسهولة ويسر

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور، إلى متابعته المستمرة لعملية الامتحانات داخل كافة اللجان الامتحانية في نطاق محافظة القاهرة، مؤكّداً إصداره توجيهات لمدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والتنسيق مع كل مسئولي الجهاز التنفيذي لمحافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور الامتحانات بسهولة ويسر.

واشتكت إحدى أولياء الأمور للمحافظ حول خوض الطلاب لـ«تفتيش ذاتي داخل اللجان»، وهو ما رفضه المحافظ، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بعدم تكرار هذا الأمر، كما اشتكى بعض أولياء الأمور برفض بعض مسئولي اللجان لذهاب أبناؤهم إلى دورات المياه، وأن بعضهم من أصحاب الأمراض مثل مرضى السكر الذين يحتاجون لدخول دورات المياه، ليوجه المحافظ بمراعاة تلك الحالات.

عبدالعال: كل ما يحتاجه الطلاب من أجل راحتهم هيتم داخل اللجان الامتحانية

وقال محافظ القاهرة لـ«أولياء الأمور»: «كل اللي عايزينه من أجل راحة الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هيتم، أهم حاجة الطالب يخش الامتحان مرتاح نفسياً»، واصفاً عملية امتحانات الثانوية العامة بأنها «امتحانات أعصاب»، متمنياً لجميع الطلاب بالتوفيق.

وطالب بعض الأهالي محافظ القاهرة بزيادة توقيت الامتحانات حال الحاجة، مشيرين إلى أن التوقيت المخصص للامتحان قد لا يكون كافي لهم، وطالب البعض بمد فترة الامتحان لمدة 30 دقيقة إضافية، ليوجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بمنح «الوقت الكافي» للطلاب لحل الامتحانات.

كان محافظ القاهرة، قد استهل جولته التفقدية اليوم لتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بزيارة مدرسة طه همام، بمنطقة البساتين التعليمية، إذ تفقد اللجان، وبحث توافر كل الاحتياجات لتذليل أي صعاب قد تواجه راحة الطلبة، لمرور الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.