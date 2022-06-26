المتهم بقتل نيرة يعترف: «ارتبطنا وساعدتها ماديا.. وكانت بتكذب عليا»

حكى محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، الكواليس التي دفعته للتخلص منها وسط الشارع وفي عز النهار، في أثناء وجوده أمام قفص الاتهام بمحكمة جنايات المنصورة.

افترقنا 3 أشهر وعدنا.. كنت مسؤول عنها وعملتلها كل اللي عاوزاه

وقال المتهم بقتل نيرة: «لما جينا ارتبطنا حصل خلاف، مكانش فارق معايا هي شغالة إيه أو بتشتغل إيه، لكن اتضح أنها بتكذب عليا وأهلها مكنوش عارفين أي حاجة من اللي بتقولهالي».

وأضاف المتهم بقتل نيرة: «كنا بنتقابل وننزل ونخرج في كل حتة، كنت بعملها كل اللي هي عايزاه، وفي فترة بعدنا عن بعض 3 أشهر، لكن رجعنا لبعض تاني».

كانت بتقولي «محدش بيصرف عليا».. وحكت لي عن مشاكل بين والديها

وتابع: «كانت بتقولي محدش بيصرف عليا ولا بيديني فلوس ووقفت جنبها على أساس كدة، كنا نتقابل بس قليل ولما تنزل المحلة كنا نتقابل واتعرفت على مامتها، كانت بتحكيلي المشاكل بين بابها ومامتها وهي مشاكل عائلية عادية لحد ما في فترة حصلت مشكلة وروحت البيت أشوف إيه الموضوع على أساس أنهم عارفين لكن اكتشفت إن أبوها ميعرفش الموضوع، وأبوها قعد يشد معايا لما زعقت مع بنته».