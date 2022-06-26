هل البهاق من الأمراض المعدية؟.. «هيئة الدواء» تجيب

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا رسميًا لها، للتعريف بمرض البهاق تزامنًا مع الأسبوع العالمي لمرض البهاق، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت هيئة الدواء، إن البهاق ليس من الأمراض المعدية، ويصيب من 1 إلى 2% من السكان في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن مرض البهاق يتسبب في ظهور بقع تسبب تغير لون الجلد، موضحة أنه في الغالب حجم البقع يزيد مع الوقت، وتابعت الهيئة، أن مرض البهاق من الممكن أن يصيب الجلد في أي جزء من الجسم، ويمكن أيضا أن يصيب الشعر وداخل الفم. ​

هيئة الدواء تنصح المواطنين بضرورة مراجعة الطبيب

ونصحت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بضرورة استشارة الطبيب لمراجعة الخيارات العلاجية المتاحة ومتابعة المرض، لافتة إلى أن علاج حالات مرض البهاق يختلف من شخص إلى آخر، وهناك بروتكول علاجي يتم اتباعه من خلال الطبيب المشرف على الحالة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الدواء إن مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء، يقدم محتوى متطور ومتنوع من أجل تطوير وتنمية المهارات ومواكبة أحدث القواعد والإجراءات العالمية المعمول بها في مجال الدواء.

خدمات هيئة الدواء التدريبية

واستعرضت هيئة الدواء، خدمات مركز التطوير المهني، كما يلي:

- برنامج تدريبي، وهو عبارة عن برنامج يستمر أكثر من يوم ويتم تقسيمه لعدة مستويات، مثل «مستوى أساسي ومستوى متقدم».

- ورش عمل، وهي عبارة عن جلسة تفاعلية تستغرق يومًا واحدًا فقط.

- دورة تدريبية، وهي عبارة عن جلسة تفاعلية تستغرق أكثر من يوم، لكن لا يتم تقسيمها لمستويات.