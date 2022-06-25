تحذير عاجل من «هيئة الدواء» بشأن دواء مغشوش لعلاج الضعف الجنسي

أصدرت هيئة الدواء منشوراً رسمياً لها، بضبط وإحراز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر tadalafil 20 mg لصالح الشركة العالمية للصناعات الدوائية «يونيفارما».

وقالت هيئة الدواء إن شركة فارما سكوب أبلغت أن المستحضر المدون عليه تللك التشغيلة لا يخص الشركة ولم تقم بتصنيعه وعليه فإن تلك العبوة مقلدة ومغشوشة، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهرياً بينها وبين العبوات المغشوشة كالتالى:

التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة

- العبوات الأصلية مدون على ظهر الشريط الداخلى بطريقة الحفر رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وحجم الشريط يعد أكبر حجماً، مقارنة بالشريط المقلد.

- العبوات التقليدية مدون على ظهر الشريط الداخلى بحبر أسود رقم التشغيلة، وحجم الشريط يعد أصغر حجماً، مقارنة بالشريط الأصلي.

دورة تدريبية في هيئة الدواء

وفي شأن مختلف لهيئة الدواء، أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف بالدلائل التنظيمية الخاصة بالمواد الدعائية ويقظة مستحضرات التجميل، لافتة إلى أنها تسعى إلى التعريف بالدلائل التنظيمية الخاصة بالمواد الدعائية ويقظة مستحضرات التجميل، والصادرة طبقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل.

وقالت الهيئة من المقرر أن تعقد الدورة الدورة التدريبية غداً بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، موضحة أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات مستحضرات التجميل، وتبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وأكدت هيئة الدواء أنه من المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.