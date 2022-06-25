رسالة عاجلة من «هيئة الدواء» للمواطنين.. لا تهملوا هذا الأمر

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا رسميًا لها، وجهت من خلاله رسالة للمواطنين بشأن كيفية التعامل مع انخفاض ضغط الدم، والإرشادات التي يجب القيام بها في حال التعرّض لضغط الدم، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت هيئة الدواء في التقرير الذي نشرته على موقعها الرسمي، إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم بشكل مستمر يجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب ذلك، لافتة إلى أن طريقة العلاج تتوقف على سبب انخفاض ضغط الدم"، موضحة أنه إذا كان سبب الانخفاض هو أحد الأدوية التي يتناولها الشخص، فلا بد من الرجوع إلى الطبيب المعالج لتغيير جرعة الدواء أو استبداله أو إيقافه.

كيفية التعامل مع انخفاض ضغط الدم

وتابعت هيئة الدواء: أما إذا لم يكن هناك سبب واضح لانخفاض ضغط الدم المستمر أو انخفاضه بشكل مفاجئ، فيجب الرجوع للطبيب، الذي قد يصف أحد الأدوية التي تعمل على رفع ضغط الدم، وكذلك الإكثار من شرب المياه، إذ إن السوائل تزيد حجم الدم، كما أنها تعمل على الوقاية من الجفاف. ​

ورشة عمل للتعريف بإجراءات وقواعد التفتيش على مصانع الكواشف

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات وقواعد التفتيش على مصانع الكواشف المعملية المحلية، التي تهدف إلى التعريف بإجراءات وقواعد التفتيش على مصانع الكواشف المعملية محلية الصنع، مع إلقاء الضوء على القواعد التنظيمية لتداول الكواشف المعملية.

وقالت الهيئة إنه من المقرر أن تنعقد ورشة العمل خلال الأسبوع الحالي، مقدمة لممثلي شركات الكواشف المعملية، لافتة إلى أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر «CPD».