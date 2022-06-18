«هيئة الدواء» تحذر من تبادل الأدوية بين المواطنين لهذا السبب

حذرت هيئة الدواء المصرية من تبادل الأدوية مع المواطنين بعضهم البعض، وقالت هيئة الدواء في تقرير على المواطنين عدم تبادل الأدوية مع الأصدقاء، أو أي فرد من أفراد الأسرة، حيث أن الدواء الذي وصف لك من الممكن أن يكون استخدامه خطرا على شخص آخر، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الطبيب الخاص بك أو الصيدلي لمعرفة الدواء الذي يمكن الحصول عليه لأن الطبيب هو المدرك بالحالة الوصفة الدوائية لمتعلقة بالمرض.

عدم الحصول على العلاج من وصفة أحد الجيران

وتابعت هيئة الدواء، على سبيل المثال، أسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد هي العدوى الفيروسية المصاحبة لنزلات البرد، وتسمى في هذه الحالة بالتهاب الجيوب الأنفية الفيروسي، على المواطنين في هذه الحالة عدم الحصول على العلاج من وصفة أحد الجيران أو أحد أفراد الأسرة وعدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.

ناصحة المواطنين بضرورة الحصول على المضادات الحيوية أو علاج التهاب الجيوب الأنفي إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام؛ حيث أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي وهذا الأمر تم إعلانه مرارا وتكرارا.

ورشة عمل للتعريف بإجراءات وقواعد التفتيش على مصانع الكواشف المعملية

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات وقواعد التفتيش على مصانع الكواشف المعملية المحلية، والتي تهدف إلى التعريف بإجراءات وقواعد التفتيش على مصانع الكواشف المعملية محلية الصنع، مع إلقاء الضوء على القواعد التنظيمية لتداول الكواشف المعملية.

وأضافت هيئة الدواء من المقرر انعقاد ورشة العمل الأسبوع الجاري بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الكواشف المعملية، ورشة العمل سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.