مركز إصلاح وتأهيل بدر يستقبل وفدا من المجلس القومي لذوي الإعاقة

استقبل المركز الطبي في المجمع الأمني بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية، وفدا من أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جولة تفقدية

وأجرى أعضاء الوفد جولة تفقدية، شملت «عنبر حجز ذوي الاحتياجات الخاصة، العيادات الخارجية، غرف العمليات، الرعاية المركزة، وحدة الجهاز الهضمي والمناظير، مركز صحة المرأة، ومركز علاج الإدمان والمشورة».

دعم ورعاية

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.