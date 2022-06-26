رئيس التحرير

محمود مسلم

مركز إصلاح وتأهيل بدر يستقبل وفدا من المجلس القومي لذوي الإعاقة

كتب:

محمد بركات
02:09 م | الأحد 26 يونيو 2022
مركز إصلاح وتأهيل بدر يستقبل وفدا من المجلس القومي لذوي الإعاقة

استقبل المركز الطبي في المجمع الأمني بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية، وفدا من أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جولة تفقدية

وأجرى أعضاء الوفد جولة تفقدية، شملت «عنبر حجز ذوي الاحتياجات الخاصة، العيادات الخارجية، غرف العمليات، الرعاية المركزة، وحدة الجهاز الهضمي والمناظير، مركز صحة المرأة، ومركز علاج الإدمان والمشورة».

دعم ورعاية

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 .. \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u0649 \u0644\u0644\u0623\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0646 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0627\u0642\u0629 \u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0632 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648\u062a\u0623\u0647\u064a\u0644 \u0628\u062f\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 .. \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u0649 \u0644\u0644\u0623\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0646 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0627\u0642\u0629 \u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0632 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648\u062a\u0623\u0647\u064a\u0644 \u0628\u062f\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 .. \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u0649 \u0644\u0644\u0623\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0646 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0627\u0642\u0629 \u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0632 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648\u062a\u0623\u0647\u064a\u0644 \u0628\u062f\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 .. \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u0649 \u0644\u0644\u0623\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0646 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0627\u0642\u0629 \u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0632 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648\u062a\u0623\u0647\u064a\u0644 \u0628\u062f\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 .. \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u0649 \u0644\u0644\u0623\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0646 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0627\u0642\u0629 \u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0632 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648\u062a\u0623\u0647\u064a\u0644 \u0628\u062f\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 .. \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u0649 \u0644\u0644\u0623\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0646 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0627\u0642\u0629 \u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0632 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648\u062a\u0623\u0647\u064a\u0644 \u0628\u062f\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 .. \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0636\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u0649 \u0644\u0644\u0623\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0646 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0625\u0639\u0627\u0642\u0629 \u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0632 \u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648\u062a\u0623\u0647\u064a\u0644 \u0628\u062f\u0631"}

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تعتمد خطة تأمين مكثفة لامتحانات الثانوية العامة

حج قرعة وزارة الداخلية 2022.. 8 مستندات مطلوبة من الفائزين

وزارة الداخلية تعلن الفائزين بحج القرعة.. اعرف المستندات المطلوبة

قبل غلق باب التقديم.. اعرف مواعيد إجراء قرعة حج وزارة الداخلية
بقلم محمد بركات