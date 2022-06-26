روان أتكينسون عن مسلسل Man vs. Bee: أحداث الحلقات مشوقة

ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عديدة تداولها رودا منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من طرح مسلسل Man vs. Bee على منصة «نتفليكس»، والذي يقوم ببطولته الممثل الكوميدي روان أتكينسون، والذي يعرفه الجمهور باسم « مستر بين» نسبة إلى الشخصية التي قدمها في مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حملت نفس الاسم.

وتدور أحداث مسلسل Man vs. Bee حول «تريفور»، وهو أب طيب القلب يتطلع إلى ترتيب حياته حتى يتمكن من الذهاب في عطلة مع ابنته التي يحبها كثيرًا، لحسن الحظ يحصل على وظيفة جديدة حيث يتولى الاعتناء بقصر فاخر لامرأة ثرية للغاية مليء بالحمامات الضخمة والمنحوتات باهظة الثمن والسيارات الفاخرة، لكن الأمور تأخذ منعطفًا مدمرًا عندما تدخل نحلة مزعجة، وتشرع في إزعاج «تريفور» لدرجة أنه يشن حربًا على الحشرة في محاولة لإبعادها عن المنزل، ولكن النتائج في النهاية تصبح كارثية.

البرمو الدعائي لمسلسل Man vs. Bee

ويتكون مسلسل Man vs. Bee من 9 حلقات، تتراوح مدة الحلقة الواحدة من 10 إلى 20 دقيقة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب روان أتكينسون، من بينهموجينج لوسي، وكلودي بلاكلي، وتوم باسدن، وجوليان رايند توت، وجريج ماكهيو، وإنديا فاولر، وهو تأليف وإخراج ديفيد كير، الذي ترك إمكانية لتقديم جزء ثان من المسلسل.

بطل مسلسل Man vs. Bee: صممنا الحلقات بعناية تكون نهايتها مشوقة

وتحدث روان أتكينسون عن فكرة مسلسل Man vs. Bee، في تصريحات لـ «What To Watch»، قائلا: «لقد بدأنا بالفكرة الأساسية لهذا الرجل ، تريفور، وهو عالق في منزل لمدة أسبوع مع نحلة، ولكن بعد ذلك يمكنك التفكير في مواقف لا نهاية لها لكيفية تفاعل تريفور معها، نحن صممنا الحلقات بعناية، بحيث تنتهي كل حلقة على نهاية مشوقة، مما يشجع المشاهدين على النقر للوصول إلى الحلقة التالية».

وأضاف: «إنه مسلسل تلفزيوني ولكن في 100 دقيقة، أعتبره فيلمًا أكثر، يمكن للناس إما مشاهدته بنهم أو مشاهدته في أجزاء صغيرة في 10 و20 دقيقة».