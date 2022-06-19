نتفليكس تتيح لجمهورها تجربة زيارة مواقع المسلسلات والأفلام المفضّلة

تعقد شبكة نتفليكس شراكة مع SANDEMAN’s New Europe Tours لتقديم سلسلة من جولات السير الإرشادية المجانية التي تقدّم معلومات تاريخية وتفاصيل حول هذه المدن الخلّابة، وتسلّط الضوء على أكثر المواقع مشاهدة من مسلسلات نتفليكس وأفلامها، وتكشف النقاب عن مشاهد من وراء كواليس التصوير.

جولات سير مجانية في دول العالم هذا الصيف

وأصدرت نتفليكس بيانًا، جاء فيه: «في هذا الصيف، حان الوقت لوضع جهاز التحكّم جانبًا، وأخذ جواز السفر للذهاب في جولة سير إرشادية لزيارة بعض من أكثر المدن الأوروبية تميزًا لرؤية لندن وباريس ومدريد، عبر أعين الشخصيات المفضّلة على Netflix، وذلك لمدة أسبوع واحد، من 11 يوليو وحتى 17 يوليو من الشهر المقبل».

طرق جديدة لربط أعضاء نتفليكس بالقصص والأماكن المحببة إليهم

وأضاف قائلًا: «تنقلنا القصص العظيمة إلى أماكن لم نزرها مسبقًا، ومعها نتعمّق في ثقافات بعيدة لا تشبه ثقافتنا على الإطلاق، وتُثير فينا أيضًا حب الاطّلاع على العالم من حولنا، ففي هذه السنة حتى الآن، كانت أكثر من 70% من المشاهدات على نتفليكس لأعضاء شاهدوا عملًا من دولة أخرى غير دولتهم».

وتابع البيان: «نتفليكس هي الموقع الذي يقع فيه الجمهور في حبّ الدول والثقافات الأخرى، وسبق أن أحاطنا أعضاؤنا علمًا بأنّ المواقع التي ظهرت في تلك المسلسلات والأفلام غالبًا ما تكون وجهتهم السياحية المفضّلة، الأمر الذي يؤدّي إلى التقارب الثقافي والسياحي، ومن المرجح بأن يُصرّح أعضاء نتفليكس بأكثر من 2.4 مرة، بأنّ موقع المسلسل أو الفيلم الذي تابعوه يُعد وجهتهم السياحية الأولى، ويزيد اهتمامهم بالمعالم والآثار الشهيرة (أكثر من 24%)، والتاريخ المحلي (أكثر من 25%) والأطعمة والمشروبات (أكثر من 26%).

واختتمت بيانها بقولها: «حاليًا نرغب في إيجاد طرق جديدة لربط الأعضاء بالقصص والأماكن التي يحبونها، فهل أنت جاهز لتناول الكرواسون في ساحة دو ليزتغاباد مثل إميلي في باريس، أو عيش تجربة السطو على الأموال في كاياو مثلما جرى في مسلسل البروفيسور، تأكّد من الحجز في أسرع وقت، فالأماكن محدودة، حالها حال الأسرار في الأوساط الرفيعة، لن تدوم طويلًا، رحلة زاخرة بالمتعة».