«نتفليكس» تفتح باب التقدم لمسابقة تحاكي مسلسل «لعبة الحبار»

فتحت شبكة «نتفليكس» باب المشاركة في تجربة حقيقية مأخوذة عن مسلسل الدراما الكورية «Squid Game» للمتحدثين باللغة الإنجليزية من أي مكان في العالم، بعنوان «Squid Game: The Challenge» وجاء الإعلان عنها «مع أكبر فريق في تاريخ تلفزيون الواقع، سيدخل 456 لاعبًا حقيقيًا اللعبة سعياً وراء جائزة نقدية تغير حياتهم بقيمة 4.56 مليون دولار.. مخاطر كبيرة، لكن أسوأ مصير في هذه اللعبة هو العودة إلى المنزل خالي الوفاض».

قال براندون ريج، نائب رئيس نتفليكس للمسلسلات الوثائقية، «نحن ممتنون لدعمه بينما نحول العالم الخيالي إلى واقع في هذه المنافسة الهائلة والتجربة الاجتماعية، عشاق المسلسل الدرامي في رحلة رائعة وغير متوقعة إذ يتنقل 456 متسابقًا من العالم الحقيقي في أكبر سلسلة منافسة على الإطلاق، مليئة بالتوتر والالتواءات، مع أكبر جائزة نقدية على الإطلاق في النهاية»، وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن بدء العمل على الموسم الثاني من المسلسل، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

القائمين على «Squid Game: The Challenge»: جميع اللاعبين سيغادرون سالمين

وأكّد القائمين على التجربة الحقيقة للبرنامج أنَّ الخاسرين في اللعبة لن يصيبهم أي مكروه، «في حالة الفوز أو الخسارة جميع اللاعبين سيغادرون سالمين، ولكن إذا فزت فستربح الكثير»، متابعين: «لقد شاهدت الدراما، والآن هي فرصتك للمشاركة في أكبر تجربة اجتماعية على الإطلاق لـ نتفليكس، يحول هذا العرض المرتجل غير المكتوب عالم الدراما المكتوب إلى حقيقة واقعة، سينغمس اللاعبون الواقعيون في عالم Squid Game الشهير ولن يعرفوا أبدًا ما سيحدث بعد ذلك، هنا سوف يتنافسون في سلسلة من الألعاب التي توقف القلب من أجل أن يصبح أحدهم الناجي الوحيد».

شروط التقدم لـ «Squid Game: The Challenge»

وكشف القائمون عن عدد من الشروط للمتقدمين لـ«Squid Game: The Challenge»، ألا يكون سن المتقدم أقل من 21 عامًا، أن يكون متاحًا للمشاركة في البرنامج لمدة تصل إلى 4 أسابيع، من المتوقع أن تكون في أوائل عام 2023.