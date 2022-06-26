المتهم بقتل نيرة أمام المحكمة: حاولت أحل الموضوع مع أخواتها قالولي ملناش دعوة

شهد مجمع محاكم المنصورة اليوم، بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، وهو زميلها محمد عادل، بعد أن وجه لها عدة طعنات في منطقة الصدر، قبل ينحر عنقها مستخدمًا سكينًا، والذي سبق له وأدلى باعترافاته أمام النيابة مؤكدًا أنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد.

ظهور المتهم بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة

وظهر محمد عادل، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم بقتل نيرة، اليوم، أمام هيئة المحكمة، ليدلي باعترافاته ويوضح سبب ارتكابه للجريمة، والذي أكد خلال حديثه أنه كانت تجمعه علاقة حب مع المجني عليها كان من المتوقع أن تنتهي بارتباطهما، إلا أنه وقعت خلافات شديدة بينهما أوقفت كل شيء.

وأضاف المتهم بقتل نيرة طالبة المنصورة، أن المجني عليها كانت تخبره أنها تبادله مشاعر الحب نفسها، وتؤكد له أن أسرتها على عِلم بأمر ارتباطها، إلا أنه وبعد وقوع الخلافات بينهما تبيَّن أنها كذبت عليه وأنها لم تكن تحبه حقًا كما كانت تخبره وأنه فقط كان يمثل مرحلة مؤقتة في حياتها.

«المتهم بقتل نيرة»: حاولت أحل الموضوع مع أخواتها قالولي ملناش دعوة

وأكمل المتهم حديثه، أنه شعر بالضيق من هذا الأمر ومن كون المجني عليها تلاعبت بمشاعره بل وراحت تهدده في حال أفصح أو طالب بأي شيء، وأنه حاول التواصل مع أفراد أسرتها على اعتقادٍ منهم، أنهم يعرفون أمر ارتباطهما، إلا أنه تفاجئ أن والديها لم يكونا على دراية بالموضوع، موضحًا أنه بعد كل ذلك لجأ إلى شقيقات المجني عليها لمساعدته في حل المشكلة، إلا أنهما رفضتا التدخل: «أخواتها قالولي إحنا متجوزين، وأنتو مع بعض إحنا ملناش دعوة».

كما أوضح المتهم في أولى جلسات محاكمته، أنه تلقى العديد من التهديدات من جانب أسرة «نيرة» للبعد عن ابنتها وعدم المطالبة بأي شيء، وأن الأسرة استعانت ببلطجية لإلحاق الضرر به وبأخواته، ما جعله يقرر قتلها: «قررت أني لازم أخد حقي علشان هي متعملش حاجة فيا وتأذيني، وقررت أني أسبق قبل ما هي تعمل حاجة».