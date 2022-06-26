والدة نيرة أشرف تكذّب المتهم: كل اللي قاله كذب.. وربنا هيجيبلي حق بنتي

حالة من الغضب والانهيار، عاشتها أسرة الطالبة نيرة أشرف بعد سماع اعترافات المتهم أمام القاضي، في أولى جلسات محاكمته اليوم، أمام محكمة جنايات المنصورة، حيث أكدت والدتها، أنّ ما قاله المتهم كذب: «كل اللي قاله كذب، وربنا هيجيبلي حق بنتي».

غضب أسرة نيرة

وأعربت شقيقة الضحية، عن غضبها من أقوال المتهم، قائلة: «ليه أسمع مبررات وليه محامي الدفاع، هو عشان كده بيحصل جرايم كتير، لو في حاجات حاسمة اللي قتل يتقتل واللي سرق يتقطع إيديه مكانش حصل كده، لكن اللي بتقتل جوزها واللي بيقتل مراته واللي يقتل جاره، جرائم القتل منتشرة في مصر».