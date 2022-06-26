غياب أسرة المتهم بقتل نيرة أشرف عن جلسة اليوم وهتافات مؤيدة له خارج المحكمة

غابت اليوم أسرة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة، عن أولى جلسات محاكمته، بمحكمة جنايات المنصورة، حيث لم يحضر أي من أفراد عائلته لقاعة المحكمة وتواجد فقط محاميه.

هتافات مؤيدة للمتهم

هذا وقد تجمع العديد من المواطنين أمام محكمة جنايات المنصورة، ورددوا هتافات مؤيدة للمتهم محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

متابعة المئات للمحاكمة

كما توافد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات المنصورة وداخل قاعة المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة الأولى من قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات المنصورة

وكان قد أحال النائب العام قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة، عقب 48 ساعة من الواقعة في أسرع قرار إحالة حديثا، وذلك لمعاقبة محمد عادل المتهم بمقتل نيرة أشرف عبد القادر، حيث ترصد لها حتى تمكن منها وسدد لها ثلاث طعنات نافذة.

تفاصيل الحادثة

وكان قد قام محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف عبد القادر طالبة المنصورة، بتسديد ثلاث طعنات نافذة إلى المجني عليها منذ أقل من أسبوع وذلك أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، على مرأى ومسمع من المارة كما تم تصوير الواقعة «فيديو» باستخدام الهواتف المحمولة، التي رصدت الواقعة.

وقد تم نقل جثمان المجني عليها لمستشفى المنصورة الدولي لمحاولة إسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة عمليات مستشفى المنصورة الدولي.