الحكومة تنفي تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية بنسبة 25% فقط: نؤسس مدينة متكاملة

نفى المركز الإعلامي لمجس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، في فيديو يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، موضحا أنّه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

مشروعات العاصمة الإدارية

وأكد المركز في بيان عنه، أنّه لا صحة لاقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، وأنّ الفيديو المتداول لا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على أنّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أهم المشروعات القومية، وأُنشئ وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إداريا واقتصاديا وسكنيا وخدميا، شاملة جميع الخدمات.

نشب تنفيذ المشروعات

ولفت المركز، إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70% من المرحلة الأولى له، والتي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف فدان، حيث تضم المرحلة 10 أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تتراوح بين 70% إلى 90%، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي قاربت على الانتهاء، وأبرزها الحي الحكومي الذي تجاوزت نسب تنفيذه 98%، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجا منها البرج الأيقوني، حيث جرى تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافة إلى المدينة الرياضية التي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، ومدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر التي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وحالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).